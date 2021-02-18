Назван предварительный состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлону

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов назван предварительный состав команды на женскую эстафету, которая состоится в рамках чемпионата мира по биатлону 20 февраля. По его словам, к гонке готовятся Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Сборная России в таком составе выиграла эстафету на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия).

«Не хочу ничего ломать. Но варианты ещё возможны, будем думать», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Сборная России на чемпионате мира 2021 года пока не завоевала ни одной медали. Сегодня, 18 февраля, в Поклюке пройдёт супермикст. Россию в гонке представят Эдуард Латыпов и Евгения Павлова. Старт запланирован на 17:15 мск.