Мартен Фуркад: наказание ВАДА в отношении России выглядит немного бессмысленным

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал санкции ВАДА в отношении России. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
«Я бы не стал говорить на тему того, должны быть санкции жёстче или нет. Я скажу, что принятые выглядят немного странными. Если и применять наказание, то оно должно быть иным, потому что нынешнее выглядит немного бессмысленным», — приводит слова Фуркада сайт «Матч ТВ».
Мартен также оценил возможность работы со сборной России по биатлону.
«Я не говорил, что обязательно буду работать тренером. Просто я считаю, что Россия занимает не то место, которое заслуживает. Однако работа тренером не то, чем бы я хотел заниматься по жизни, поскольку она требует постоянных поездок и приносит много переживаний. Сейчас я предпочитаю проводить время более спокойно, так что запрыгивать обратно я пока не намерен», — сказал француз.
Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте с сезона-2011/2012 по сезон-2017/2018, многократный чемпион Франции.
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