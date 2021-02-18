Легрейд победил в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, который с чистой стрельбой выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону, завоевал «Малый хрустальный глобус» в соответствующей дисциплине в сезоне-2020/2021 Кубка мира.

Всего в текущем сезоне состоялись три индивидуальные гонки, включая гонку на чемпионате мира. На счету 23-летнего Легрейда два первых места и одно второе.

Напомним, серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира завоевал немец Арнд Пайффер. Он также закрыл все мишени без промахов, но отстал от Легрейда на 16,9 секунды. Российские биатлонисты остались без медалей. В частности, лидер команды Александр Логинов на первых двух огневых рубежах допустил три промаха.