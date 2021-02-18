Легрейд победил в зачёте индивидуальных гонок на Кубке мира по биатлону
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд, который с чистой стрельбой выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону, завоевал «Малый хрустальный глобус» в соответствующей дисциплине в сезоне-2020/2021 Кубка мира.
Всего в текущем сезоне состоялись три индивидуальные гонки, включая гонку на чемпионате мира. На счету 23-летнего Легрейда два первых места и одно второе.
Напомним, серебряную медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира завоевал немец Арнд Пайффер. Он также закрыл все мишени без промахов, но отстал от Легрейда на 16,9 секунды. Российские биатлонисты остались без медалей. В частности, лидер команды Александр Логинов на первых двух огневых рубежах допустил три промаха.
Доротея Вирер предложила убрать индивидуальную гонку с этапов Кубка мира
Рекомендуем вам
- 18 февраля 2021
-
09:53
-
09:36
-
09:23
-
09:10
-
08:59
-
08:50
-
08:44
-
08:39
-
08:32
-
08:27
-
08:23
-
00:48
-
00:08
- 17 февраля 2021
-
23:36
-
22:49
-
22:43
-
22:28
-
22:12
-
21:54
-
21:21
-
21:15
-
20:39
-
20:11
-
19:57
-
19:23
-
19:17
-
19:11
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:45
-
18:33
-
18:28
-
18:27
Партнерский контент
Рекомендуем вам