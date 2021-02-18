Наталья Сорокина назвала свой вариант состава мужской сборной России на эстафету на ЧМ

Бронзовый призёр чемпионата мира 2007 года Наталья Сорокина рассказала об отношении к самоподготовке российских биатлонистов.
«Некоторые спортсмены считают, что им в сборной будут уделять недостаточно внимания, поэтому уходят на самоподготовку. Считаю, что нужно готовиться в команде. Никто же не запрещает контактировать с личным тренером. Возможно, даже стоит их приглашать на сборы, но готовиться всё же нужно всей командой. На индивидуальную подготовку могут уходить те, кто добился больших результатов. Они же и отвечают за свои результаты», — цитирует Сорокину «Советский спорт».
Наталья также предположила, каким будет состав мужской сборной России в эстафете на чемпионате мира в Поклюке.
«Елисеев явно не в форме. Бабиков всегда бегал эстафеты, и, видимо, его и брали с прицелом на эстафету. Думаю, Бабикова нужно оставить, и поставить на его этап. Вроде он второй этап всегда бегал, опыт у Антона большой, пусть и бежит свой этап. Логинов и Латыпов — два явных лидера, пусть завершают: Саша пусть бежит третий этап, Эдик – четвёртый. Задача на двух первых этапах – не отстать от пелотона, продержаться в группе. Разборки начнутся с третьего этапа. На них мы и выставим двух лучших.
Если возвращаться к шестому месту Халили, может, и стоит рискнуть – поставить его на первый этап. А на второй — выбирать между Бабиковым и Гараничевым», — сказала Сорокина.
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