Мартен Фуркад — об обвинениях в адрес Бессеберга: это доказывает, что я не сумасшедший

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад прокомментировал отчёт комиссии IBU, в бывший глава организации Андерс Бессеберг был обвинён в сокрытии положительных допинг-проб россиян.

«Это доказывает, что я не сумасшедший. Если я громко кричал, значит, на это были причины. Я не шокирован обвинениями, но удивлён, насколько серьёзными были его преступления. Но это также и заставляет меня гордиться моей работой против допинга.

Я горжусь тем, что приверженность чистому спорту оказала влияние на нынешнее состояние биатлона. Теперь я могу смотреть гонки спокойнее, чем раньше, когда сам выступал. Но у меня смешанные чувства. Потрясение и гордость. Надеюсь, отчёт комиссии станет финальной точкой", — цитирует Фуркада SVT.