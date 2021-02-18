Фуркад рассказал, в чём Легрейд похож на него

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад прокомментировал победу норвежца Стурлы Холм Легрейда в индивидуальной гонке чемпионата мира по биатлону. После победы Легрейд заявил, что что копировал стиль стрельбы Фуркада.

«Он здорово заменил меня в качестве победителя гонки. Он хорошо контролирует стрельбу. Он очень зрелый спортсмен для своего возраста.

Меня часто спрашивали, нахожу ли я что-нибудь похожее между нами. Да, я вижу схожесть в стрельбе, я заметил это в начале сезона. У него нестандартная стрельба, я тоже много работал над этим. Но если сравнивать сегодняшнего Легрейда и меня, то он уже обладает впечатляющей зрелостью», — приводит слова Фуркада Le Dauphine.

Фуркад также сказал, что горд тем, что стал вдохновением для Легрейда.

«Не удивлюсь, если Легрейд станет лучшим биатлонистом мира. Такое было бы сюрпризом в начале сезона, но сейчас он уже номер два в мире. Он молод, и у него ещё есть возможность совершенствоваться в лыжне. Что касается стрельбы, он находится на таком уровне, который может позволить ему доминировать в течение нескольких лет», — сказал он.

Также титулованный француз сказал, что не удивлён и тем, что на ЧМ не доминирует лидер Кубка мира Йоханнес Бё.

«Я знаю, как сложно выигрывать чемпионат мира, будучи первым номером сезона. Мне удавалось проводить такое в течение нескольких лет, когда параллельно шли два зачёта. Сложно доминировать на ЧМ, когда участвуешь во всех гонках с начала сезона. Да, Йоханнеса нет на подиуме, но он всё ещё находится в пятерке лучших. В масс-старте, думаю, у него будет хорошая дуэль с Кентеном Фийоном Майе», — сказал Фуркад.