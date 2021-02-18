«Подло, по-хамски и непедагогично». Аликин о публичной критике Каминского в адрес Логинова

Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал тренера мужской команды Юрия Каминского за публичную критику в адрес чемпиона мира Александра Логинова. Напомним, ранее Каминский выразил недовольство тем, что Логинов предпочитает тренироваться на самоподготовке.
«Это подло, по-хамски и непедагогично. Зачем всё это выставлять на общее обозрение? Чемпионат мира ещё не закончился. Вдруг Логинов соберётся и завоюет медаль в масс-старте? Что будет тогда говорить Каминский? Как он будет смотреть в глаза Логинову? Это просто безобразие!
У тебя выходят люди на чемпионате мира, которых ты не тренировал! Ты чего всю команду распустил?! Ты старший тренер или кто? А потом он начинает говорить, что подготовка виновата. Когда у меня была команда, никого не было на самоподготовке. Жёстко. Не надо никого распускать. Елисеев едет с женой в одну сторону… Неизвестно, кто у него тренер. Что это за секрет? А потом он ходит пешком», — цитирует Аликина «Спорт день за днём».
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