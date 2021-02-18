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Орлов – о неудачах российских биатлонистов: жили на системе допинга, теперь допинг отошёл

Орлов – о неудачах российских биатлонистов: жили на системе допинга, теперь допинг отошёл
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал результаты сборной России на чемпионате мира по биатлону. Российские биатлонисты пока не смогли завоевать ни одной медали, лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке.

«Надо спокойнее относиться к результатам российских биатлонистов. Чего мы всё время ждём, чтобы они побеждали? Если они не попали, это сразу трагедия. Да ну, ребята, это спорт. Не корову мы проиграли.

Пусть вырастает поколение. Надо успокоиться. Всё время какие-то дрязги в тренерском штабе. Они же жили на системе допинга, теперь допинг отошёл. Значит, надо сейчас развиваться за счёт больших тренировок и сбора талантливых людей. Сейчас пересменка", — рассказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

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