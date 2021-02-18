Владимир Драчёв: мне жаль сборную России. Пока не вижу никакого просвета

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв прокомментировал выступление команды в сингл-миксте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Эдуард Латыпов и Евгения Павлова заняли 11-е место.

«Гонка — супер, мне очень понравилось. Борьба была до последнего. Классический красивый биатлон! Что касается Латыпова, то всегда всё начинают говорить после гонки. Дали возможность человеку попробовать себя. Может, где-то была ошибка тренера, неважно. Дело не только в Латыпове, ни один рубеж никто хорошо не прошёл: проигрыш на каждом отрезке, участке.



Мне жаль команду. Катастрофическая стрельба? Всё же взаимосвязано: и стрельба, и ход. Нет хода — стрельба пропадает. Пока я не вижу никакого просвета. Конечно, есть ещё гонки, будем надеяться. Может, чудесная звезда взойдёт на небе, и мы сможем занять какое-то место. Но пока это маловероятно. Мы уступаем во всём», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.