Губерниев: в целом пока проваливаем этот чемпионат. Ощущение гнетущее

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал итоги сингл-микста на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Россияне Эдуард Латыпов и Евгения Павлова финишировали 11-ми.



«В целом мы пока проваливаем этот чемпионат. Конечно, сегодня была не та гонка, на которую мы рассчитывали. Латыпов не справился со стрельбой, а Павлова на последнем круге 46 секунд проиграла Тириль Экхофф. К сожалению, это неготовность. Как ни стараются тренеры расшевелить команду, но не получается это сделать. Посмотрим, что будет в эстафетах, пока ощущение гнетущее. Есть день отдыха, женская эстафетная гонка будет яркой.



Мы не готовы к чемпионату мира. Стреляем хорошо только тогда, когда боремся за 10-е или 35-е место. Но я до сих пор рассчитываю, что у нас будет как минимум две награды. Несмотря на всю тяжесть ситуации, надеюсь на концовку чемпионата», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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