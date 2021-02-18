Губерниев — о сингл-миксте на ЧМ: бежал бы Латыпов накануне, его бы хватило на сегодня
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о выступлении российского биатлониста Эдуарда Латыпова в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Россияне Латыпов и Евгения Павлова были лишь 11-ми.
«Если бы Латыпов бежал накануне, его бы точно хватило на сегодня. Но здесь стрельба, Латыпов пока не может совладать с нервами. Это не было ошибкой. Я понимаю настрой тренеров: состав хороший и боевой. Но сегодняшнюю гонку мы провалили. Так нельзя стрелять! У нас абсолютно худшая стрельба: 12 дополнительных патронов — это никуда не годится», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Губерниев: в целом пока проваливаем этот чемпионат. Ощущение гнетущее
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