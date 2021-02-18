Самуэльссон: со сборной Украины есть тёрки, счёт — 2:0 в пользу Швеции

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал итоги сингл-микста на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, в составе сборной Швеции в гонке принимали участие Самуэльссон и Ханна Эберг. Шведам удалось опередить украинцев Артёма Приму и Дарью Блашко на 35,9 секунды и завоевать бронзовые медали.



«Думаю, спринтерские разборки с Украиной получились зрелищными. У нас с ними есть тёрки. Интересная получилась дуэль, и счёт — 2:0 в нашу пользу», — приводит слова Самуэльссона SVT.



Напомним, победу в сингл-миксте одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Россияне Латыпов и Евгения Павлова были лишь 11-ми.



Ранее украинская биатлонистка Елена Пидгрушная обвинила Эберг в неспортивном поведении в борьбе за бронзу на последнем круге смешанной эстафеты на чемпионате мира в Поклюке. В итоге Украина уступила Швеции 0,5 сек.

Эберг: не собиралась уступать дорогу Пидгрушной просто так