Латыпов объяснил причину неточной стрельбы в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Латыпов и Евгения Павлова были лишь 11-ми.

«Тренеры решили дать мне отдых и не ставить на индивидуальную гонку, чтобы я лучше подготовился к эстафетам и масс-старту. Сингл-микст — это очень динамичная гонка, где нужно быстро стрелять. Старался это делать, рисковал, поэтому дальше был неточен на рубеже. Ошибки связываю именно с этим — спешил во время стрельбы. Было очень досадно, когда после второй стрельбы лидеры начали отрываться.

Здесь очень тяжело наверстать отставание, но борьба тогда для нас не заканчивалась. Прошлогодний опыт анализировал, но это не совсем помогло. Были схожие нюансы, но сейчас надо работать дальше», –приводит слова Латыпова «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).