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Павлова: мы пролетели с этим чемпионатом мира. Осталось лишь добегать гонки и ехать домой

Павлова: мы пролетели с этим чемпионатом мира. Осталось лишь добегать гонки и ехать домой
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о причинах неудачного выступления россиян на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

«Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше.

Большинство спортсменов считали, что надо было подниматься в Антерсельве и там тренироваться, после приезжать сюда и жить внизу. Да, было бы проблематично каждый день здесь подниматься по 20 минут в горы (по серпантину) и переносить эти «тошнотики», но зато мы бы успевали восстанавливаться», — приводит слова Павловой ТАСС.

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