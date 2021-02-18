Павлова: мы пролетели с этим чемпионатом мира. Осталось лишь добегать гонки и ехать домой

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась мнением о причинах неудачного выступления россиян на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
«Я уже отпустила ситуацию, поскольку не в состоянии ничего поменять. Мы пролетели с этим чемпионатом мира по подготовке, по месту нахождения, по локации. Осталось только добегать гонки, максимально выложиться, после — спускаться вниз и ехать домой, делать перерыв и бороться дальше.
Большинство спортсменов считали, что надо было подниматься в Антерсельве и там тренироваться, после приезжать сюда и жить внизу. Да, было бы проблематично каждый день здесь подниматься по 20 минут в горы (по серпантину) и переносить эти «тошнотики», но зато мы бы успевали восстанавливаться», — приводит слова Павловой ТАСС.
- 18 февраля 2021
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