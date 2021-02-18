«Это был наш день». Жулия Симон поделилась эмоциями после победы в сингл-миксте на ЧМ

Французская биатлонистка Жулия Симон поделилась эмоциями после победы в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, вместе с Симон в составе сборной Франции в гонке принимал участие Антонен Гигонна.



«Это была превосходная гонка. Антонен проделал отличную работу. Когда я ехала вместе с Тириль, мне показалось, что где-то внутри неё есть батарейка. Но на спуске я была уверена в себе. Я знала, что эта часть гонки мне даётся хорошо. Не могу сказать, что моя физическая форма была на высоте. Я использовала свои другие сильные стороны. Это был наш день», — приводит слова Симон RMC Sport.

Российские биатлонисты Эдуард Латыпов и Евгения Павлова смогли финишировать лишь 11-ми.