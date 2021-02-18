Павлова: самоподготовка мне пошла в плюс. Неверно всю вину возлагать только на спортсменов

Российская биатлонистка Евгения Павлова поделилась своим мнением о самоподготовке спортсменов, а также рассказала об ошибках с местом проведения сборов перед чемпионатом мира по биатлону в Поклюке (Словения).



«Считаю, что самоподготовка мне пошла в плюс. У нас с Михаилом Викторовичем (Шашиловым) нет конфликтов из-за этого. Я стала сильнее в функциональном плане. Личный тренер знает, какие тренировки мне зайдут, а какие нет. Мне кажется, что неправильно всю вину возлагать только на спортсменов. Впервые на чемпионате мира я слышу подобное, до этого так не говорили. Просто надо признать свою вину и сказать: «Мы накосячили». Это все видят. Это касается и подготовки, и места проведения сбора перед чемпионатом мира. Не думаю, что спортсмены в чём-то виноваты, потому что до этого они имели хорошие результаты, как у меня и других ребят.

Мне понравилось готовиться с личным тренером. С регионами мы имеем меньше шансов куда-то выехать. Маленькое упущение в самоподготовке — не было спарринг-партнёра. Это в психологическом плане легче, чем мы всё лето соревнуемся друг с другом. Считаю, что это неправильно.



После Антерсельвы мы, конечно, ехали сюда с другим настроем. Повторюсь, мы провалились с местом проведения сборов и подводкой к чемпионату, сейчас мы добегаем на морально-волевых. Со своим плохим самочувствием мы всё равно будем выходить и бежать», — приводит слова Павловой «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу Международного союза биатлонистов (IBU).

.