«Это не то, что хотели показать». Латыпов — о выступлении в сингл-миксте на ЧМ

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал выступление в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).



«Это не то, что хотели показать. Самочувствие было хорошее. На одном круге была поломка палки. Потерял на этом очень много времени. Это и сказалось.



Стало ли для меня попадание в состав неожиданным? Сначала не планировалось. Потом сделали так, чтобы было лучше. Я бегал эту гонку. Знаю, как её бежать. Пока не складывается ещё. Это динамичная гонка. Нужно хорошо стрелять и желательно не брать запасные патроны. На таком маленьком круге каждая секунда дорога. Очень сложно отыграть отставание», — приводит слова Латыпова «Матч ТВ».

Напомним, в сингл-миксте россияне Евгения Павлова И Эдуард стали 11-ми. Победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон.