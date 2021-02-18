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Гигонна — о победе в сингл-миксте на ЧМ: Симон доказала, что она королева последнего круга

Гигонна — о победе в сингл-миксте на ЧМ: Симон доказала, что она королева последнего круга
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Французский биатлонист Антонен Гигонна поделился эмоциями после победы в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Вместе с ним в составе сборной Франции в гонке принимала участие Жулия Симон.

«Это была супервесёлая, напряжённая и тяжёлая гонка. К удивлению многих, я знал, что приму участие в гонке. Было тяжело, особенно когда Йоханнес Бё разогнался. Счастлив, что справился. Для меня это совершенно в новинку. Никогда прежде в чём-либо подобном не участвовал.

Получил просто невероятное удовольствие. Вместе с Жулией мы знаем, как добиваться хороших результатов. Она очень сильная и уже не раз доказывала, что является королевой последнего круга. Мы были счастливчиками, и я очень рад, что победа за нами», — приводит слова Гигонна RMC Sport.

«Это был наш день». Жулия Симон поделилась эмоциями после победы в сингл-миксте на ЧМ
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