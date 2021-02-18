Павлова: обидно, что мы не можем финишировать с флагом. Кто-то накосячил — мы разгребаем

Россиянка Евгения Павлова поделилась мнением о выступлении на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) без российской символики.

«Иностранцы же говорят, что всё равно знают, что мы представляем Россию, пусть мы здесь и выступаем в статусе RBU. Я не думаю, что на нас это влияет.

Да, обидно, что мы не можем выходить с символикой или финишировать с флагом. Кто-то накосячил — мы разгребаем. А что делать? У нас выбора нет, мы заложники. Но всё равно все знают, что мы из России», — приводит слова Павловой ТАСС.

Напомним, 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.