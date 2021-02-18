Павлова: мы не просто так идём пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку

Россиянка Евгения Павлова рассказала о работе со старшим тренером женской сборной России по биатлону Михаилом Шашиловым, а также поделилась своим мнением об условиях проживания во время чемпионата мира по биатлону в Поклюке (Словения).
«Когда мы сюда приехали, то нам был предложен план, которого мы полностью придерживались. Работа с тренером меня полностью устраивает, он особо в голову не лезет, понимает, что мы уже взрослые спортсмены. Но когда он видит, что мы здесь погибаем и умираем, то он говорит: «Мне тоже плохо, но что я могу сделать?».
Вы сами видите результаты. Мы не просто так идём пешком, каждый из нас выворачивается наизнанку. Всем тяжело. Я могу только порадоваться, что Свете Мироновой более-менее в функциональном плане хорошо. Я же даже ногу поднять не могу», — приводит слова Павловой ТАСС.
Кроме того, Павлова прокомментировала проигрыш сборной Эстонии в сингл-миксте.
«Никогда такого не было, и вот опять. Обидно, конечно, сюда я ехала с другим настроением — бороться. Но после одной гонки поняла, что ничего не могу сделать. Я была готова за свой счёт уехать вниз, но сказали, что Международный союз биатлонистов такие действия не разрешает», — добавила Евгения.
- 18 февраля 2021
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