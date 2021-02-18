Ярошенко: когда была сильнейшая сборная России, никто не додумался уйти на самоподготовку

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко поделился своим мнением о критике со стороны старшего тренера сборной России по биатлону Юрия Каминского в отношении Александра Логинова, который предпочитает тренироваться на самоподготовке.



«Мне, конечно, такая критика не очень нравится. Все прекрасно понимают, что самоподготовка — это, наверное, вариант для суперчемпионов. Без спарринг-партнёров, в комфортных условиях. Ты потом никогда не будешь заставлять себя бегать в некомфортных условиях. Когда была сильнейшая сборная России (2006—2008), никто не додумался уйти на самоподготовку. Как ты можешь себя с кем-то сравнивать, когда тренируешься один в комфортных условиях? Лишний раз это не доделаешь, лишний раз то не доделаешь. У тебя нет раздражителя. В масс-старте — 29 раздражителей, в пасьюте — 59, и на других личных гонках под 90. А на тренировках одному, наверное, комфортно тренироваться.



Единственное, что это можно было обсудить за кадром. Тренер отвечает за результат, а значит, его позиция должна быть жёсткая. Людям дали карт-бланш. Они пока не выиграли медалей на чемпионате мира. И я очень надеюсь, что теперь вся команда в полном составе приедет на чемпионат России. Складывается ощущение, что норвежцы и французы обязательно выступают на чемпионате своей страны, а у нас ссылаются на плохое самочувствие. Был бы коммерческий старт на Камчатке или в Москве, с большим удовольствием в них бы участвовали. А тут уже вроде такие деньги не платят, можно, наверное, уже и не участвовать, сославшись на травму или ещё что-то. Не помню, чтобы Круглов, Чудов или Черезов сказали: «Я не побегу чемпионат России. Я устал». Считаю, что есть чемпионаты мира, Европы и России, а Кубок мира — это коммерческий старт. На нём они всегда участвуют. Будем надеяться увидеть их в Ханты-Мансийске», — цитирует Ярошенко «Спорт день за днём».

Чемпионат России по биатлону—2021 пройдёт в Югре в два этапа: с марта по апрель