Украинец Артём Прима: скорее всего, это мой последний чемпионат мира

Украинский биатлонист Артём Прима прокомментировал выступление в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Напомним, победу в гонке одержали французские биатлонисты Антонен Гигонна и Жулия Симон. Прима вместе с Дарьей Блашко боролся за бронзу, однако третье место в итоге досталось представителям Швеции Себастиану Самуэльссону и Ханне Эберг.
«Вчера после гонки я устал, но утром размялся и самочувствие улучшилось. Но, честно говоря, пробежав сегодня сингл-микст, я себя чувствую гораздо лучше, чем перед гонкой. После индивидуалки нужно было себя размять, а также разогнать ту усталость, которая уже накопилась. На данный момент чувствую себя прекрасно. Впереди ещё две гонки — эстафета и массовый старт. Хорошо, что завтра есть возможность отдохнуть и восстановить силы, а затем пробежать ещё два старта. Я думаю, что сумею восстановиться, и всё будет хорошо. Ещё поборемся.
В первую очередь меня вдохновляет то, что, как ни крути и как это грустно бы ни звучало, это, скорее всего, мой последний чемпионат мира. В следующем году — Олимпийские игры, чемпионата мира нет. Я это прекрасно знаю и понимаю, поэтому стараюсь выступать максимально качественно, насколько хватает сил и здоровья. Рад, что на некоторых гонках получается сконцентрироваться и хорошо сработать. Но, конечно, хотелось бы ещё лучше, ведь спортивная карьера скоротечна, а потом вспоминать об этом периоде жизни буду очень много, поэтому хочется демонстрировать лучшие результаты. Дай Бог, чтобы всё было хорошо и чтобы ещё были хорошие результаты и старты», — приводит слова Артёма Biathlon.com.ua.
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