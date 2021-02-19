Дарья Блашко: не считаю, что Эберг наш злейший враг. Все работают на результат

Украинская биатлонистка Дарья Блашко поделилась мнением о выступлении в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). Вместе с Артёмом Прима Дарья до последнего боролась за бронзу, однако третье место в итоге досталось представителям Швеции Себастиану Самуэльссону и Ханне Эберг.



«Гонка была очень динамичная, очень быстрая. Вообще не было времени смотреть по сторонам. Сделала всё, что смогла, жаль, что не смогла полностью чисто сработать на огневых рубежах. Тогда, возможно, был бы какой-то шанс ещё побороться, но с дополнительным патроном трудно это было сделать.



Конечно, поддержка всегда помогает, особенно когда подкрикивают, болеют. В перерыве между этапами делали всё возможное, чтобы всё было супер. Огромное спасибо всей команде, все сработали хорошо.



Хотелось догнать Ханну Эберг, но всё-таки она пока немного сильнее. На последнем круге я сделала всё, что могла, её было очень трудно догнать. Я не считаю, что она наш злейший враг. Все молодцы, все тренируются и работают на результат, это спорт, это борьба», — приводит слова Блашко Biathlon.com.ua.



Напомним, ранее на чемпионате мира, на заключительном этапе смешанной эстафеты, произошёл инцидент с участием Эберг и украинки Елены Пидгрушной. Пидгрушная проиграла 0,5 секунды шведке, которая принесла своей команде бронзу. После гонки Елена обвинила соперницу в неспортивной борьбе и подчеркнула, что «такую наглость и хамство видела впервые».

Украинец Артём Прима: скорее всего, это мой последний чемпионат мира