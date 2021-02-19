Йоханнес Бё: моя мечта о медали была в руках Экхофф
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Он в дуэте с Тириль Экхофф завоевал серебро.
«Тактика прохождения первого круга сработала неплохо. Всё складывалось очень многообещающе до моего промаха на первом огневом. Несмотря на ошибку, я вышел со стрельбища сразу за Лукасом Хофером, поэтому думаю, я поступил правильно, ускорившись на первом круге.
Второй мой этап прошёл очень напряжённо. Но моё выступление только половина гонки. Я старался передать эстафету Тириль не слишком далеко от лидеров. Моя мечта о медали была в её руках, и она использовала свой шанс», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.
Победу в гонке одержали французы Антонен Гигонна и Жулия Симон.
Ура! Россия в супермиксте на чемпионате мира опередила Румынию. Только этому и радуемся
Зато Эстония, Швейцария и Канада впереди. Очередная провальная гонка нашей сборной на главном турнире сезона.
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