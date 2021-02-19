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Йоханнес Бё: моя мечта о медали была в руках Экхофф

Йоханнес Бё: моя мечта о медали была в руках Экхофф
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Он в дуэте с Тириль Экхофф завоевал серебро.

«Тактика прохождения первого круга сработала неплохо. Всё складывалось очень многообещающе до моего промаха на первом огневом. Несмотря на ошибку, я вышел со стрельбища сразу за Лукасом Хофером, поэтому думаю, я поступил правильно, ускорившись на первом круге.

Второй мой этап прошёл очень напряжённо. Но моё выступление только половина гонки. Я старался передать эстафету Тириль не слишком далеко от лидеров. Моя мечта о медали была в её руках, и она использовала свой шанс», — приводит слова Бё Biathlon.com.ua.

Победу в гонке одержали французы Антонен Гигонна и Жулия Симон.

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