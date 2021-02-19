Бьорндален признался, что уже пять месяцев сидит на изоляции в Китае

Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, работающий со сборной Китая, рассказал о длительном периоде изоляции в связи с пандемией коронавируса. По его словам, выйти из гостиницы он может только на тренировку.

«Самый длинный и однозначно самый непростой тренировочный сбор в моей жизни. Он длится уже пять месяцев, и не думаю, что закончится раньше апреля. Изоляция — это всего лишь данность, хоть и не слишком приятная. Гостиничный номер, в котором мы живём, не так мал, общая площадь составляет порядка 45 квадратных метров, всё вполне комфортабельно, чтобы не испытывать бытовых неудобств, но выйти из гостиницы мы можем только на тренировку», — цитирует его «RT на русском».