Бьорндален признался, что уже пять месяцев сидит на изоляции в Китае
Восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален, работающий со сборной Китая, рассказал о длительном периоде изоляции в связи с пандемией коронавируса. По его словам, выйти из гостиницы он может только на тренировку.
«Самый длинный и однозначно самый непростой тренировочный сбор в моей жизни. Он длится уже пять месяцев, и не думаю, что закончится раньше апреля. Изоляция — это всего лишь данность, хоть и не слишком приятная. Гостиничный номер, в котором мы живём, не так мал, общая площадь составляет порядка 45 квадратных метров, всё вполне комфортабельно, чтобы не испытывать бытовых неудобств, но выйти из гостиницы мы можем только на тренировку», — цитирует его «RT на русском».
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