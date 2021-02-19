Карим Халили назвал самую неприятную гонку сезона-2020/2021
Биатлонист сборной России Карим Халили рассказал, какая гонка была для него самой неприятной в сезоне-2020/2021 Кубка мира. Спортсмен вспомнил спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), в котором он с одним промахом занял лишь 73-е место.
«Наверное, второй из австрийских этапов Кубка мира, на которые я ездил. Он был самый неприятный. Я бы не сказал, что у меня там было плохое состояние, но так получилось, что меня там просто вырубило.
Это было настолько неприятно – с одним промахом в спринте занять 73-е место. Это меня никак не устраивало и сильно расстроило. Это была самая неприятная гонка», — приводит слова Карима Халили пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
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