Карим Халили назвал самую неприятную гонку сезона-2020/2021

Биатлонист сборной России Карим Халили рассказал, какая гонка была для него самой неприятной в сезоне-2020/2021 Кубка мира. Спортсмен вспомнил спринтерскую гонку на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), в котором он с одним промахом занял лишь 73-е место.

«Наверное, второй из австрийских этапов Кубка мира, на которые я ездил. Он был самый неприятный. Я бы не сказал, что у меня там было плохое состояние, но так получилось, что меня там просто вырубило.

Это было настолько неприятно – с одним промахом в спринте занять 73-е место. Это меня никак не устраивало и сильно расстроило. Это была самая неприятная гонка», — приводит слова Карима Халили пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).