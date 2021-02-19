Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты на ЧМ по биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы мужской и женской команд на эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Мужчины: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Женщины: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года сборная России до сих пор не смогла завоевать ни одной медали. Лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. У мужчин лучшим был Карим Халили, который стал шестым в индивидуальной гонке.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения

Расписание соревнований (оставшиеся гонки)



20 февраля

13:45. Эстафета, женщины.

17:00. Эстафета, мужчины.



21 февраля

14:30. Масс-старт, женщины.

17:15. Масс-старт, мужчины.