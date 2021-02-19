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Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты на ЧМ по биатлону

Сборная России объявила составы на мужскую и женскую эстафеты на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Союз биатлонистов России (СБР) объявил составы мужской и женской команд на эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Мужчины: Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

Женщины: Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года сборная России до сих пор не смогла завоевать ни одной медали. Лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. У мужчин лучшим был Карим Халили, который стал шестым в индивидуальной гонке.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка. Словения
Расписание соревнований (оставшиеся гонки)

20 февраля
13:45. Эстафета, женщины.
17:00. Эстафета, мужчины.

21 февраля
14:30. Масс-старт, женщины.
17:15. Масс-старт, мужчины.

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