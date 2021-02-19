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Шашилов объяснил, почему Павлову заявили на эстафету на ЧМ на фоне жалоб на самочувствие

Шашилов объяснил, почему Павлову заявили на эстафету на ЧМ на фоне жалоб на самочувствие
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, почему Евгения Павлова выступит в эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения), несмотря на то что спортсменка жаловалась на самочувствие после сингл-микста.

«Павлова сказала, что чувствует себя нормально, она будет бороться. Если спортсмен чувствует неуверенность, то он может отказаться, но, если он этого не делает, значит, надо выходить и биться. Они же бьются за Россию, а не за себя лично», — приводит слова Шашилова ТАСС.

Напомним, помимо Павловой в женской эстафете выступят Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. В мужской эстафете побегут Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов.

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