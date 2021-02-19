Губерниев отреагировал на выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение тренерского штаба сборной России по биатлону, назвавшего состав на мужскую эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения). За мужскую команду выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Халили бежит, уже неплохо! Будем поглядеть...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

За женскую команду побегут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года сборная России до сих пор не смогла завоевать ни одной медали. Лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. У мужчин лучшим был Карим Халили, который стал шестым в индивидуальной гонке.