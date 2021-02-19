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Губерниев отреагировал на выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ

Губерниев отреагировал на выбор состава сборной России на мужскую эстафету на ЧМ
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение тренерского штаба сборной России по биатлону, назвавшего состав на мужскую эстафету на чемпионате мира в Поклюке (Словения). За мужскую команду выступят Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Халили бежит, уже неплохо! Будем поглядеть...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

За женскую команду побегут Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

Напомним, на чемпионате мира 2021 года сборная России до сих пор не смогла завоевать ни одной медали. Лучший результат — пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке. У мужчин лучшим был Карим Халили, который стал шестым в индивидуальной гонке.

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