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Аликин: состав на мужскую эстафету у меня вызывает огромные сомнения

Аликин: состав на мужскую эстафету у меня вызывает огромные сомнения
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Бывший наставник мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин поделился мнением о составе команды на эстафету чемпионата мира, который проходит в Поклюке (Словения). В состав сборной России вошли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

«Такой состав на мужскую эстафету вызывает огромные сомнения. Это право тренеров, они там живут, им виднее. У них уже полный бардак там начался. Непонятно, это было обоюдное решение или спортсмены сами решают, какие этапы будут бегать. Это что вообще такое? Халили говорит, что хочет бегать первый этап, и его сразу туда ставят. Гараничева однозначно надо было ставить на эстафету, он заслужил. А участие Елисеева и первая позиция Халили абсолютно нелогичны. Медалей с таким составом не жду», — цитирует Аликина Sport24.

Мужская эстафета на чемпионате мира состоится сегодня, 20 февраля.

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