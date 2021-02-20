Польховский пропустит последние гонки чемпионата мира, его госпитализировали

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский пропустит заключительные гонки чемпионата мира, который проходит в Поклюке (Словения), сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

«В последние дни Валерий Николаевич чувствовал себя не очень хорошо. Его состояние критически ухудшилось в пятницу, он был доставлен на скорой помощи в госпиталь в Есенице. Там Польховский провёл несколько часов.

В настоящий момент состояние Валерия Николаевича стабильное. Он находится в гостинице под присмотром врачей сборной России. Желаем Валерию Николаевичу здоровья и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении СБР.

Российские биатлонисты пока не завоевали ни одной медали на чемпионате мира.