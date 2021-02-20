Куклина: был настрой на личную медаль, но надо было работать на ноль

Российская биатлонистка Лариса Куклина подвела итоги выступления на чемпионате мира. Спортсменка призналась, что рассчитывала на большее.

«Был настрой на личную медаль, но надо было работать на ноль, чего не смогла сделать в индивидуальной гонке. Весь чемпионат мира тренировалась, как обычно, ждала шанса. О дальнейших планах пока ничего не известно, буду поддерживать форму. Готова бороться и дальше на Кубке мира. Как буду готовиться к новому сезону, пока не знаю. Скорее всего, у меня уже не будет выбора подготовки, как в прошлом году», — цитирует Куклину News.ru.

Куклина находится в Поклюке (Словения), где вместе со сборной России выступает на чемпионате мира. 19 февраля спортсменка сообщила, что её вновь забрали на допинг-контроль рано утром — в 6 часов.