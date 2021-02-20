Сегодня, 20 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) состоится женская эстафета. Старт запланировал в 13:45 мск. Россию в эстафете представят Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
За сборную Норвегии побегут Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Ида Льен и Марте Рёйселанд. Сборную Франции представят Анаис Бескон, Анаис Шевалье, Клоэ Шевалье и Жулия Симон. В состав сборной Италии вошли Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Федерика Санфилиппо и Доротея Вирер.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке.
Российская сборная на чемпионате мира в Поклюке пока не завоевала ни одной медали. До конца турнира остаётся четыре гонки.
В 2020 году россияне завоевали две награды на чемпионате мира. Обе медали выиграл Александр Логинов.
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