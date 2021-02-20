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Куклина: на ЧМ одиноко, пришла на завтрак, посидела одна за столом

Куклина: на ЧМ одиноко, пришла на завтрак, посидела одна за столом
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала о беседе с тренерским штабом сборной на чемпионате мира в Поклюке.

«Мне сказали: «Возможно, дадим тебе шанс в индивидуальной гонке». Шанс дали. Изначально был настрой на личную медаль, но надо было работать на ноль. Не смогла.

Здесь одиноко. Пришла на завтрак, посидела одна за столом, посмотрела — вокруг другие команды как-то общаются друг с другом… Позавтракала, ушла на тренировку, пришла на обед — опять одна, пообедала. Не скажу, что мне от одиночества плохо. В комнате мы общаемся с Ульяной. Обе всегда на позитиве.

Пока никакой информации о дальнейший действиях не поступало. Просто готовлюсь. В любом случае, со всей командой вернусь в Россию. Все едем по домам. Не знаю, сколько там будем. У меня, скорее, получился тренировочный сбор, чем чемпионат мира. Посмотрим, каким будет завершение сезона. Буду бороться дальше. Всё равно желание личной медали остаётся», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».

Куклина: был настрой на личную медаль, но надо было работать на ноль
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