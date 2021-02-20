Анастасия Егорова завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Российская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второй финишировала норвежка Марте Крокстад Йохансен. Ещё одна представительница Норвегии, Каролин Эрдаль, завоевала бронзовую медаль.
Российская биатлонистка Екатерина Носкова стала десятой.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт, 7,5 км
1. Анастасия Егорова (Россия) – 19.57,1 (0)
2. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) – отставание 14,7 (0)
3. Каролин Эрдаль (Норвегия) – +17,4 (1)...
10. Екатерина Носкова – +39,4 (2)...
25. Полина Шевнина – +1.10,3 (1)...
27. Валерия Васнецова – +1.17,2 (3)...
30. Наталья Гербулова – + 1.30,3 (3)...
43. Елизавета Каплина – +1.57,3 (2)...
51. Ольга Мощенкова – +2.17,8 (4)...
69. Алина Кудисова (все – Россия) – +3.21,1 (6).
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