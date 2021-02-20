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Анастасия Егорова завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Анастасия Егорова завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье
Биатлон / Кубок IBU 0
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Российская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второй финишировала норвежка Марте Крокстад Йохансен. Ещё одна представительница Норвегии, Каролин Эрдаль, завоевала бронзовую медаль.

Российская биатлонистка Екатерина Носкова стала десятой.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анастасия Егорова (Россия) – 19.57,1 (0)
2. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) – отставание 14,7 (0)
3. Каролин Эрдаль (Норвегия) – +17,4 (1)...
10. Екатерина Носкова – +39,4 (2)...
25. Полина Шевнина – +1.10,3 (1)...
27. Валерия Васнецова – +1.17,2 (3)...
30. Наталья Гербулова – + 1.30,3 (3)...
43. Елизавета Каплина – +1.57,3 (2)...
51. Ольга Мощенкова – +2.17,8 (4)...
69. Алина Кудисова (все – Россия) – +3.21,1 (6).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Спринт 7,5 км
20 февраля 2021, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Анастасия Егорова
Россия
19:57.1
2
Марте Крокстад Йохансен
Норвегия
+14.7
3
Каролин Эрдаль
Норвегия
+17.4
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