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Анастасия Егорова завоевала золото в спринте на этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье

Российская биатлонистка Анастасия Егорова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второй финишировала норвежка Марте Крокстад Йохансен. Ещё одна представительница Норвегии, Каролин Эрдаль, завоевала бронзовую медаль.



Российская биатлонистка Екатерина Носкова стала десятой.



Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Анастасия Егорова (Россия) – 19.57,1 (0)

2. Марте Крокстад Йохансен (Норвегия) – отставание 14,7 (0)

3. Каролин Эрдаль (Норвегия) – +17,4 (1)...

10. Екатерина Носкова – +39,4 (2)...

25. Полина Шевнина – +1.10,3 (1)...

27. Валерия Васнецова – +1.17,2 (3)...

30. Наталья Гербулова – + 1.30,3 (3)...

43. Елизавета Каплина – +1.57,3 (2)...

51. Ольга Мощенкова – +2.17,8 (4)...

69. Алина Кудисова (все – Россия) – +3.21,1 (6).