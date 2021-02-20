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Губерниев: Тандреволд и Экхофф зовут Жаклена ловеласом, а его «инстаграм» -в цветах радуги

Губерниев: Тандреволд и Экхофф зовут Жаклена ловеласом, а его «инстаграм» -в цветах радуги
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал любопытную историю о французском биатлонисте Эмильене Жаклене.

«Любопытно, что Тандреволд вместе с Экхофф обсуждали Эмельена Жаклена, который подтвердил звание сильнейшего. Говорили, какой он ловелас и так далее. Но если посмотреть на «инстаграм» Жаклена, раскрашенный во все цвета радуги, понимаешь, что всё-таки речь идёт о другом. Трифанов спросил у Жаклена, почему тот так раскрасил «Инстаграм». Он замешкался и сказал, что это случайно получилось, и потом удалил. Может, он просто фанат группы Rainbow, как и я», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

В настоящее время спортсмены находятся в Поклюке (Словения), где проходит чемпионат мира по биатлону.

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