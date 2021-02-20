Васильев — о результате эстафеты: просто катастрофа, не понимаю, как такое возможно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев поделился мнением о результате женской эстафеты на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке. Гонку выиграла сборная Норвегии, российская команда финишировала лишь 11-й.
«Катастрофа. Просто катастрофа. Я не понимаю, как такое возможно. Менять тренеров по ходу сезона, конечно, негоже. Но я с первого дня скептически относился к назначению Шашилова и Каминского. Как можно так растренировать команду? Вообще не бегут.
Казакевич способная девочка, но с ней надо работать. Но участвовать на чемпионате мира? Это право надо заработать. На каком основании она побежала спринт? Что это за блажь? Почему ей дали такой приоритет? А Акимовой наоборот не дали спринт, чтобы разбежаться, а поставили на 15 километров, где она она наелась. Просто глупость, поэтому сегодня она и ехала из последних сил, стрелять не могла. Просто поражаюсь. Шашилов на 100% виноват на чемпионате мира. Это только его ответственность. Он разрабатывал стратегию. Это только его вина», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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