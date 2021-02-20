Драчёв: всем понятно, что Польховский не на своём месте, что он не справился

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв поделился мнением о результате женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Гонку выиграла сборная Норвегии, Россия заняла 11-е место.

«Команду жалко. В таком хорошем настроении и самочувствии прибыли после Италии, а мы видим такое плачевное состояние. Эстафета сегодняшняя была возможностью для всех стран: Франция отлетела, Швеция отлетела. Украина и Белоруссия сумели подняться высоко. В эстафете все должны сработать на 100%, наши спортсменки не показали всего потенциала.

Павлова — прекрасная стрельба, но ходом — 40 секунд. Вопрос, почему так подвели команду, что такие слабые у неё возможности, хотя работала она на 100%? Акимова не сработала на «стойке». Здесь тоже беда в состоянии. Возможно, перегорела, не справилась.

Жёстких решений по тренерам я бы сейчас не принимал. Есть советы, которые будут решать. Надо разобрать причины, чтобы больше не допустить таких ошибок. Всем понятно, что Польховский не на своём месте, что он не справился. Но важнее понять причину провала на чемпионате мира», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.