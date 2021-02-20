Майгуров: результат сегодняшней эстафеты — результат как минимум последних двух-трёх лет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделился мнением о женской эстафете на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения). Гонку выиграла сборная Норвегии, российская команда финишировала лишь 11-й.



«Конечно, результат никого не устраивает — ни руководство, ни тренеров, ни болельщиков. Сегодня и Павлова, и Акимова не справились по ходу гонки. Таня ещё и застрелилась на стрельбе. Не хочу вешать всё на них. Это чемпионат мира, и я сам заходил на круги на чемпионате мира. Результат сегодняшней эстафеты — это не результат последних двух недель или последнего подготовительного сезона. Это результат как минимум двух-трёх лет.



Россия резко сдала после январских результатов, а Украина взлетела? Подготовка складывается не из последних двух недель, а из всего подготовительного цикла. Нужно анализировать, что мы сделали. Плюс в женской и мужской командах половина состава готовилась самостоятельно. Это тоже, думаю, сыграло свою роль. Валить всё на последние две недели не вижу смысла.



Некоторые жалуются, что не достучались до тренеров и не смогли спуститься вниз? Я не готов комментировать высказывания тех или иных спортсменов. Чтобы что-то прокомментировать, надо максимально всё проанализировать, услышать мнение и тренеров, в том числе личных.



Институт личных тренеров никто не отменял, особенно в женском биатлоне. Черчесову никто не скажет, что у спортсмена личный тренер? У нас не игровой вид спорта, у нас свои особенности. Если один футболист сегодня слабее, его вытянет команда. У нас такого нет, к сожалению.



У меня нет информации, что мы кому-то должны денег и из-за этого не готовились в Антхольце. Мы никому не должны сегодня. Мы закрыли практически все долги за прошлый сезон.



Думаю, тренеры анализировали ситуацию. Они общаются со спортсменами, смотрят на биохимию спортсменов, заключение медицинского обследования и предпринимали все силы и средства, чтобы они были в наилучшей форме.



Нужно ли наделить старших тренеров большими полномочиями? В этом году примерно на 90-95% старшие тренеры были наделены полномочиями на принятие решений. В марте мы начнём дискуссию по формату подготовки к следующему сезону. Она уже начата. Я уже больше концентрируюсь на подготовке как минимум к Олимпийским играм, как максимум — уже к следующему олимпийскому циклу», — сказал Майгуров в эфире «Матч ТВ».

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