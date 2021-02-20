Павлова: с таким состоянием даже на старт выходить не хочется

Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала результат женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Российская команда заняла 11-е место, победителем гонки стала сборная Норвегии.

«Самые отвратительные ощущения. Наверное, ни одной гонки не было, чтобы самочувствие было хорошее, как в Антерсельве. Это мой самый провальный старт в сезоне. Почему не говорила тренерам о своём состоянии? Не думаю, что у кого-то состояние лучше. По аналитике, все в одни ноги бегут. Что поменялось бы, не знаю.

Поставили – значит, доверяют. Боролась как могла, выкладывалась. Ничего не могу поделать. Уже два месяца здесь, на одной высоте. Организм реагирует так, что задыхаюсь, нет сил, мышцы не хотят работать. Тебя просто накрывает, и всё. Ехала сюда совсем с другим настроением — бороться.

После Антерсельвы у меня было прекрасное самочувствие, прекрасное боевое настроение. Сюда приехала — вообще отвратительно, ничего не могу поделать. Это не отговорки. Вся команда так себя чувствует. Было запланировано тренироваться в Антерсельве, потом спуститься в Блед и подниматься на гонки, как делает большинство спортсменов. Но что-то пошло не так. Мы живём в апартаментах, две комнаты, четыре девочки просто живут в одной комнате. Не могу сказать, что некомфортно. Сейчас девочки уехали. Просто раскидали всех по отелям. С мальчиками можем видеться внизу, когда сдаём тесты на ковид, и всё.

Что дальше? Уехать домой! Отдыхать и надеяться, что горы нас отпустят. Этапы на высоте уже не планируются. Думаю, это маленько переварим и всё должно стать на свои места. Дальше будем бороться после чемпионата мира — с таким состоянием даже на старт выходить не хочется», — сказала Павлова в эфире «Матч ТВ».