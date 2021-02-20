Шашилов — о провале в эстафете на ЧМ: работать надо больше, работать надо

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал результат эстафеты на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Сборная России заняла лишь 11-е место. Гонку выиграла сборная Норвегии.
«Работать надо больше, работать надо. Правда ли, что колебались между Павловой и Куклиной? Нет, не колебался. На последний круг не только Павлову не хватает, но и Ларису тоже. На „пятнашке“ у Куклиной был большой проигрыш.
Видимо, у Акимовой тоже проблема летней подготовки. После родов. Может, и зря доверил. Но за всё в ответе только я. Думаю, ошибок в выборе состава на эстафету не было. Каждый человек готовился к своим гонкам. Проявляли себя достаточно хорошо.
В порядке ли Миронова перед масс-стартом? Поживём — увидим. Для неё гонка должна сложиться успешно, верю в это.
Видимо, ход Кайшевой — тоже проблема подготовки. Кто-то ошибся где-то. Хотя Ульяна — боец. Если бы она пошла в борьбе, всё равно вывернулась бы, боролась.
Считаю ли, что мне должны полностью доверить команду для подготовки к Олимпийским играм? Если руководство доверит, то почему нет. Вариантов рассматривается много, как и у лыжников — подготовка группами и потом отбор на Кубке мира. Руководство решит. Я работы не боюсь", — сказал Шашилов в эфире «Матч ТВ».
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