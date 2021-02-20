Хованцев не согласился с Майгуровым в причинах провала на чемпионате мира

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев поделился мнением о неудачном выступлении команды в женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Российская команда заняла лишь 11-е место.

«Одиннадцатое место — катастрофа. Для борьбы за медали нужно хорошо бежать и стрелять — у нас нет ни одного, ни другого. Даже если бы Акимова не зашла на штрафной круг, нас бы это не спасло. С первых этапов было очень сложно.

Майгуров говорит, что результат сегодняшней эстафеты — проблема как минимум последних двух-трёх лет подготовки. Но если в январе мы показывали хорошие результаты, куда они делись? Уверен, это проблема последнего этапа подготовки. Самым правильным решением было — остаться в Антхольце. Или, например, готовиться в Риднауне, затем переехать в Блед. Вариантов было достаточно.

Нет работоспособности. Если до ЧМ наши девушки могли бороться, то сейчас — нет. Норвежки, например, тоже живут на высоте, но посмотрите, как они бегут. Мы, к сожалению, так не можем. Очень грустно», — сказал Хованцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.