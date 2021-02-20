Миронова: у нас есть ещё одна гонка, наверное, пока не стоит думать, что всё плохо

Российская биатлонистка Светлана Миронова подвела итоги женской эстафеты на чемпионате мира в Поклюке. Российская сборная заняла лишь 11-е место. Мироновой ещё предстоит на турнире принять участие в масс-старте.
«Сегодня старалась отыгрывать отставание с самого начала. Всё-таки отставание большое. На первом круге кинулась, прошла. Потом думаю, надо как-то поаккуратнее идти. На „стойку“ подходила в своём темпе. Последний выстрел — габарит, и я его с первого допа закрыла.
В принципе, после спуска вниз самочувствие неплохое, всё в порядке. Мы просто находились 24 дня на высоте — это, наверное, многовато. Решили спуститься. В этой гостинице с нами жили норвежцы, чехи. То есть все команды выбирают что-то определённое. Мы решили попробовать так.
В какой-то степени согласна, что это эксперимент перед масс-стартом. Посмотрим, как будет. Мы спустились вчера вниз, и на тренировке чувствовала себя прекрасно. В эстафете тоже всё было в порядке. Посмотрим, как будет на третий день в масс-старте.
Удручает ли результат чемпионата мира? У нас всё-таки есть ещё одна гонка. Наверное, пока не стоит думать, что всё плохо. В принципе, не всё плохо. Просто чемпионат мира стартовал не так, как планировала. Но сложилось как сложилось.
Задача на масс-старт? Максимальный результат — четыре нуля и очень быстро бежать", — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».
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