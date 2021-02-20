Анфиса Резцова: Халили — очень перспективный, главное, чтобы его не загубили

Бывшая российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова поделилась ожиданиями от мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения). В состав сборной России вошли Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка состоится сегодня, 20 февраля. Начало — в 17:00 мск.

«Совсем скоро на старт выйдут мужчины… Халили — очень перспективный пацан. Главное, чтобы его не загубили. Как раз Карим относится к той самой молодёжи, которой так не хватает женской сборной. Сегодня он побежит на первом этапе, сделает мужской команде хороший задел», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Российская сборная на чемпионате мира пока не выиграла ни одной медали. До конца турнира остаются три гонки.