Анфиса Резцова: с молодыми в составе мы бы выступили в эстафете не хуже
Бывшая российская биатлонистка и лыжница Анфиса Резцова поделилась мнением о выступлении россиян на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Российские биатлонисты не смогли пока завоевать ни одной медали. Как считает Резцова, тренерскому штабу стоило отдать предпочтение более молодым спортсменам.
«Хочется лучшего. Почему у нас не обкатывается молодёжь? Думаю, с молодыми в составе мы выступили бы не хуже. У нас постоянно один и тот же состав, хотя есть молодые биатлонистки, которые могут выступать за сборную на ЧМ», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Сегодня, 20 февраля, в Поклюке состоялась женская эстафетная гонка. Российская сборная заняла лишь 11-е место.
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