Немец Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии, Поршнев — десятый

Немецкий биатлонист Филипп Наврат выиграл спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Всего 0,4 секунды уступил победителю его соотечественник Давид Цобель. При этом Наврат зашёл на один штрафной круг, а Цобель был точен на двух огневых рубежах. Бронзовую медаль разделили украинец Руслан Ткаченко и немец Филипп Хорн.
Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с точной стрельбой ставший десятым.
Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Филипп Наврат (Германия) – 25.01,2 (1 промах).
2. Давид Цобель (Германия) – отставание 0,4 (0).
3. Руслан Ткаленко (Украина) — +11,5 (0).
3. Филипп Хорн (Германия) — +11,5 (1)...
10. Никита Поршнев (Россия) — +19,4 (0)…
17. Евгений Идинов (Россия) — +47,3 (1)…
20. Семён Сучилов (Россия) — +50,1 (1)…
32. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.18,1 (3)…
38. Василий Томшин (Россия) — +1.36,3 (1)…
70. Вадим Филимонов (Россия) — +2.51,1 (4).
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