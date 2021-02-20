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Немец Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии, Поршнев — десятый

Немец Наврат выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Словакии, Поршнев — десятый
Биатлон / Кубок IBU 0
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Немецкий биатлонист Филипп Наврат выиграл спринтерскую гонку на четвёртом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Всего 0,4 секунды уступил победителю его соотечественник Давид Цобель. При этом Наврат зашёл на один штрафной круг, а Цобель был точен на двух огневых рубежах. Бронзовую медаль разделили украинец Руслан Ткаченко и немец Филипп Хорн.

Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с точной стрельбой ставший десятым.

Биатлон. Кубок IBU. Четвёртый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт, 10 км

1. Филипп Наврат (Германия) – 25.01,2 (1 промах).
2. Давид Цобель (Германия) – отставание 0,4 (0).
3. Руслан Ткаленко (Украина) — +11,5 (0).
3. Филипп Хорн (Германия) — +11,5 (1)...
10. Никита Поршнев (Россия) — +19,4 (0)…
17. Евгений Идинов (Россия) — +47,3 (1)…
20. Семён Сучилов (Россия) — +50,1 (1)…
32. Кирилл Стрельцов (Россия) — +1.18,1 (3)…
38. Василий Томшин (Россия) — +1.36,3 (1)…
70. Вадим Филимонов (Россия) — +2.51,1 (4).

Биатлон. Кубок IBU-2020-2021. Этап 4, Брезно-Осрблье, Словакия
Мужчины. Спринт 10 км
20 февраля 2021, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Филипп Наврат
Германия
25:01.2
2
Давид Цобель
Германия
+0.4
3
Филипп Хорн
Германия
+11.5
3
Руслан Ткаленко
Украина
+11.5
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