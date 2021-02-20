Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), завершилась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняли шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.

На первом этапе бежавший за Россию дебютант чемпионата мира Карим Халили воспользовался двумя дополнительными патронами и передал эстафету Матвею Елисееву восьмым с отставанием от лидера 36,4 секунды. Елисеев прошёл этап с одним доппатроном и вывел Россию на пятое место. С аналогичным результатом на огневых рубежах преодолел третий этап и Александр Логинов, который вывел сборную России на третье место. Эдуард Латыпов на четвёртом этапе использовал один доппатрон и боролся за серебро с Себастианом Самуэльссоном, но швед был быстрее.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Мужчины. 4 x7,5 км Эстафета

1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).

2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).

3. Россия — + 50,9 (0+5).