Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Результаты мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону 2021

Российские биатлонисты завоевали бронзу в эстафете на ЧМ в Поклюке
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Поклюке (Словения), завершилась мужская эстафетная гонка 4х7,5 км. Победу одержала сборная Норвегии. Второе место заняли шведские биатлонисты. Сборная России завоевала бронзу — первую медаль на этих соревнованиях.

На первом этапе бежавший за Россию дебютант чемпионата мира Карим Халили воспользовался двумя дополнительными патронами и передал эстафету Матвею Елисееву восьмым с отставанием от лидера 36,4 секунды. Елисеев прошёл этап с одним доппатроном и вывел Россию на пятое место. С аналогичным результатом на огневых рубежах преодолел третий этап и Александр Логинов, который вывел сборную России на третье место. Эдуард Латыпов на четвёртом этапе использовал один доппатрон и боролся за серебро с Себастианом Самуэльссоном, но швед был быстрее.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4 x7,5 км Эстафета

1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – отставание 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Идёт
1
Норвегия
1:12:27.4
2
Швеция
+33.1
3
Россия
+50.9
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021