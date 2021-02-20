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Васильев: поставить Халили на первый этап было ошибкой, 40 секунд – куда там?

Васильев: поставить Халили на первый этап было ошибкой, 40 секунд – куда там?
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев подвёл итоги мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Российские биатлонисты Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу, ставшую первой у команды на этих соревнованиях.

«Всегда говорил, что в эстафетных гонках у нас хорошие шансы. То, что разочаровали девушки, – спасибо тренерам, девчонки потенциально очень сильны. А ребята благодаря нашим конкурентам, а ведь французы помогли нам, зайдя на круг, добились успеха. И это не умаляет достоинств ребят, бронзу завоевали заслуженно. На сегодняшний день минимальное количество дополнительных патронов обеспечило нам бронзовую медаль.

Но первый этап надо бегать лучше. Проигрывать там 40 секунд – никуда не годится. Поставить туда Халили было ошибкой, 40 секунд – куда там? Надо как минимум ноль стрелять, а там два дополнительных патрона. Елисеев отыграл 15 секунд, Логинов потом – это здорово. А Латыпов на последнем круге поднаелся, недостаточно ровно разложил силы, еле ноги от француза унёс. Но какая разница, бронза есть, и это большая радость», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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