Владимир Драчёв: в масс-старте будем надеяться на чудо, но в эстафете оно уже произошло

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв подвёл итоги мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

Российские биатлонисты Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов завоевали бронзу, ставшую первой для команды на этих соревнованиях. На четверых они использовали пять дополнительных патронов.

«Прекрасная стрельба — именно на этом базируется наша сегодняшняя бронзовая медаль. В ходе гонки практически со всеми соперниками тяжело бороться, у нас огромный проигрыш по дистанции. Но за счёт стрельбы сумели справиться. Поймите, чемпионат мира длинный, команды устали… Было видно, что многие доходили финишный круг на характере. Большая часть команд сегодня вовсе зашла на штрафные круги… Нас могла спасти лишь хорошая стрельба — так и получилось.

Латыпов пришёл на последний огневой рубеж с большим запасом… Если бы Жаклен не брал дополнительные патроны, у нас не было бы никаких шансов. К счастью, француз промазал и отдал нам бронзовую медаль.

Бронза — отличное окончание ЧМ для ребят. Мы понимаем, что в таком состоянии будет сложно бороться в масс-старте. Будем, конечно, надеяться на чудо, но сегодня, наверное, это самое чудо уже произошло», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.