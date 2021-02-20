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Тарьей Бё: Норвегия ждала Швецию, мы хотели унизить Самуэльссона

Тарьей Бё: Норвегия ждала Швецию, мы хотели унизить Самуэльссона
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

Норвежский биатлонист Тарьей Бё пошутил, что в эстафетной гонке на чемпионате мира его сборная умышленно медленно шла к финишу, чтобы унизить лидера шведов Себастиана Самуэльссона. Норвежцы одержали победу, опередив команду Швеции на 33 секунды. Третье место заняла сборная России.

«Мы ждали Швецию. Именно поэтому поставили Ветле на последний этап. Хотели унизить Самуэльссона. Но всё выглядело так, будто шведы выиграли гонку. Они пришли к финишу со своим флагом. Но серебряный Себ… Для него серебро равносильно золоту. Нельзя финишировать с флагом, когда ты второй», — приводит слова Бё Aftonbladet.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Мужчины. 4x7,5 км Эстафета

1. Норвегия – 1.12.27,4 (0 штрафных кругов + 8 доппатронов).
2. Швеция – + 33,1 (0+7).
3. Россия — + 50,9 (0+5).

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
20 февраля 2021, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:12:27.4
2
Швеция
+33.1
3
Россия
+50.9
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